IFAB: autorizzata la sperimentazione su una nuova tipologia di fuorigioco. I dettagli

Possibili novità a breve sul regolamento del calcio. L’IFAB, International Football Association Board, ha dato il via libera la sperimentazione di un nuovo tipologia di fuorigioco, avanzata e proposta da Arsene Wenger: con questa nuova regola un calciatore sarebbe considerato in fuorigioco solo se si trova davanti al penultimo difendente con tutto il corpo.

IFAB has approved new tests for new offside criteria.

A player would only be considered in an offside position if his *ENTIRE* body is ahead of the last defender.

This should result in more goals? We’ll still be debating the offside line, just in a different place. pic.twitter.com/GddnFy1b3a

— Stu Holden (@stuholden) March 19, 2024