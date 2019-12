Adesso è ufficiale: Zlatan Ibrahimovic torna ad essere un calciatore del Milan. Dopo l’annuncio ufficiale del club rossonero, arriva anche il messaggio di Ibrahimovic, che si affida ad “Instagram” per avvisare i tifosi rossoneri del suo ritorno al Milan: “Stesso Zlatan, diavolo differente. Milan, arrivo”. In basso il post in questione.