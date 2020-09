Intervenuto ai microfoni dei cronisti presenti al termine del match contro la Salernitana, Antony Iannarilli, portiere della Ternana, ha parlato del proprio futuro. Ecco le sue parole, riportate da “Ternananews.it”: «È stato un buon test per vedere a che punto stavamo. Analizzando tutta la partita credo sia stato un buon test. Abbiamo preso gol e siamo stati in grado di reagire, poi abbiamo preso due gol su calcio piazzato. Il Catania interessato a me? Abbiamo già deciso di stare a Terni, la mia volontà è continuare qui e portare la Ternana dove merita. Siamo propositivi. Ma nonostante sia un calcio offensivo le cose dietro vanno bene. Non guardiamo al risultato, ma alla gamba e alla tattica. Dobbiamo prendere gli spunti positivi e continuare a lavorare. Il mister mi ha definito un punto fermo? Lo ringrazio per la fiducia ma va guadagnata in ogni allenamento. Cerco di dare il massimo, devo continare a lavorare di più».