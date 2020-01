«Quando sento Conte lamentarsi del mercato, mi metto in un angoletto e comincio a piangere (ride ndr). Per quanto ci riguarda ho grande fiducia nella società e sono convinto che qualcosa faremo. Ma per gli altri non mi posso permettere di fare valutazioni. Ogni allenatore vorrebbe avere 25 titolari, una scelta più ampia ed essere competitivo in ogni partita». Queste le parole di Beppe Iachini, allenatore della Fiorentina, rilasciate nella conferenza pre gara contro l’Inter.