Ore calde in casa Sampdoria, dove Massimo Ferrero, presidente della squadra blucerchiata ha fretta di vendere il club. Secondo quanto riporta “La Repubblica” l’imprenditore ligure, Gabriele Volpi, tra l’altro presidente dello Spezia Calcio, potrebbe fare un’offerta per rilevare il club doriano. Se ci dovesse essere realmente questa offerta, potrebbe rientrare in corsa Gianluca Vialli, che aveva provato a rilevare il club con Calcioinvest. Il suo ruolo di capo delegazione della nazionale italiana, come più volte dichiarato dallo stesso Vialli, non interferirebbe con la possibilità di diventare presidente della Sampdoria.