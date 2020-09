A margine della presentazione della campagna di sostegno per il Teramo, il presidente Iachini ha fatto un punto sulla possibile apertura al pubblico del Bonolis.

Di seguito le sue parole: «Vedere le partite a porte chiuse è un dramma, anche i calciatori hanno stimoli diversi. Fare una partita a porte chiuse non si capisce neanche se sia un allenamento o altro, si perde molto dal punto di vista dell’agonismo e della competitività. Il presidente Marsilio mi ha promesso che nel giro di queste settimane mi avrebbe dato un risposta, speriamo che il Dpcm non si da ostacolo. Sono competenze della Regione e può decidere di dare il via a queste iniziativa».