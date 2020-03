Euro 2020 è stato rinviato ufficialmente nel 2021, ma il nome della competizione resterà sempre lo stesseo. A comunicarlo è stata la UEFA attravreso una nota ufficiale pubblicata su Twitter. Ecco il tweet in questione: “Sebbene avrà luogo dall’11 giugno all’11 luglio 2021, Euro 2020 sarà ancora noto come Uefa Euro 2020”. In basso il tweet pubblicato dalla UEFA.

Although provisionally taking place from 11 June – 11 July 2021, #EURO2020 will still be known as UEFA EURO 2020.

— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) March 20, 2020