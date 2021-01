L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” si sofferma sui calciatori “dimenticati” da Boscaglia.

Desaparecidos, spariti dai radar, dimenticati. I casi più emblematici sono quelli di Saraniti e Floriano. I casi di dispersione di risorse si allargano anche a Martin e Lancini.





La pandemia ha avuto il suo peso sulle scelte di alcuni, ma le ultime indicazioni arrivate dai 90′ suonano quasi come una bocciatura. Tra chi è rimasto e chi è stato preso, è come se fosse stato sconfessato il progetto di costruzione in estate perché non sono arrivate risposte. Il rischio è di uno spogliatoio popolato da scontenti.