L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le parole del direttore tecnico delle giovanili del Palermo Rinaudo. Il Palermo ha allestito 5 formazioni giovanili (due squadre esordienti, i giovanissimi, gli allievi e la Juniores), e tutte e 5 le squadre si trovano in testa alla classifica dei rispettivi campionati: «È vero e ciò non può che farci piacere – sottolinea Rinaudo – ma al di là dei risultati, stiamo cercando di lavorare in prospettiva futura, tant’è che abbiamo scelto di fare tutte squadre sotto età per ritrovarci avanti il prossimo anno. Speriamo quanto prima di avere anche una struttura adeguata che ci permetta di fare allenare al meglio i nostri ragazzi: la società è molto attenta al settore giovanile».