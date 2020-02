L’edizione odierna della “Gazzetta dello Sport” riporta le parole del direttore tecnico delle giovanili del Palermo Accardi in merito alla convocazione dei baby Florio e Cangemi contro l’FC Messina: «È stata una piccola grande gioia vedere i nomi di Cangemi e Florio in distinta –ammette Leandro Rinaudo, direttore tecnico della cantera –, una soddisfazione per loro e per tutta la società. Penso che stiamo facendo un buon lavoro a livello di settore giovanile, anche se siamo solo all’inizio del nostro percorso».