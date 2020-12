Intervenuto a Radio Kiss Kiss il fratello di Diego Armando Maradona, Hugo, ha risposto alle accuse volta da Filippo Facci durante “Tiki Taka” (CLICCA QUI per saperne di più:

«Io non conosco quella persona, vuole farsi pubblicità su un uomo che è morto e non può rispondere – ha detto, riferendosi a Facci – Mi piacerebbe conoscerlo ed averlo di fronte, mi dà rabbia che si parli in televisione e non faccia a faccia. Uno ha le pa**e quando te lo dice in faccia, chi sei per parlare così di mio fratello? Io rispondo bene a tutti, ma non toccate mio fratello… Non so dove abita ma lo vado a prendere a casa: non sono un guappo, ma voglio che quelle cose me le dica in faccia. Querelarlo? Senza dubbio, ne stavo parlando con mia moglie. Poi li quereli e ti dicono ‘no, ma io non volevo dire quello’, è questo che mi fa rabbia. Se dico una cosa la mantengo e la sostengo».







Tuttavia, sono arrivate le scuse da parte di Piero Chambretti a nome della trasmissione: «Non sono responsabile di quello che dicono gli ospiti, possiamo scusarci a nome del programma ma ognuno è responsabile di quello che dice e del suo pensiero. Io sono un fan di Diego. Il programma è il programma, ma poi il singolo è il singolo, ognuno è libero di pensarla e dire le cose che vuole”.