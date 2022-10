L’attaccante argentino ha comunicato in conferenza stampa la decisione di ritirarsi: l’ex Napoli e Juventus appende gli scarpini al chiodo a 34 anni.

Gonzalo Higuain si ritira. L’attaccante argentino ex Napoli e Juventus, ora in MLS con l’Inter Miami, ha annunciato in conferenza stampa la decisione di appendere gli scarpini al chiodo al termine della stagione in corso: «È arrivo il giorno di dire addio al calcio».