Henry: «Palermo, l’obiettivo è la serie A!»

In un’intervista a Massimo Norrito per La Repubblica – Edizione Palermo, in edicola oggi, Thomas Henry parla degli obiettivi stagionali del Palermo, mantenendo un approccio realistico ma determinato per il futuro della squadra.

Sull’obiettivo della Serie A

«Siamo giocatori ambiziosi però voglio procedere passo dopo passo. Dobbiamo fare il meglio possibile nelle prossime settimane. Arrivare a Natale e poi tirare le somme. L’obiettivo è la Serie A. Chi non vorrebbe andare in A? Abbiamo tanti sogni ma dobbiamo prendere partita dopo partita iniziando col vincere le prossime due gare davanti al nostro pubblico».

Con questa dichiarazione, Henry mostra un equilibrio tra l’ambizione personale e la consapevolezza della necessità di costruire risultati concreti, partendo dalle prossime sfide casalinghe. Un messaggio chiaro che punta a coinvolgere squadra e tifosi nel percorso verso traguardi più alti.