Secondo quanto riportato da “Tuttomercatoweb”, il futuro del palermitano Antonio Di Gaudio, attualmente all’Hellas Verona, potrebbe essere nuovamente in Serie B. Il giocatore sta trovando poco spazio e per tale motivo non si esclude la sua cessione. Su di lui vi è l’interesse dello Spezia che vorrebbe concludere la trattativa il prima possibile.