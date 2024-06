Guida alla registrazione su siti scommesse AAMS con SPID

di Elena Giulia Manzoni

Con l’evoluzione digitale che ha coinvolto il gioco d’azzardo si è assistito ad un aumento vertiginoso delle iscrizioni ai portali online. Per questo motivo, i casino online legali si sono attrezzati con l’obiettivo di restituire il massimo del comfort e del divertimento ai loro giocatori, senza tralasciare il fondamentale aspetto che riguarda la sicurezza.

Sicurezza e registrazione SPID

Secondo la casinò online AAMS lista ci sono oggi centinaia di casino online italiani che vantano una licenza rilasciata dall’Agenzia delle

Dogane e dei Monopoli.

Si tratta di una certificazione di gioco che assicura l’affidabilità, la protezione e la sicurezza di questi portali in ognuna delle fasi di gioco, dalla scommessa fino ai momenti dedicati al prelievo e al deposito.

I casinò aams sono pertanto dei porti sicuri in cui far attraccare i giocatori ma, per ulteriore protezione e sicurezza, alcuni di loro hanno implementato la registrazione tramite il sistema SPID.

Cos’è lo SPID?

Lo SPID è il sistema pubblico d’identità digitale italiano che offre a tutti i cittadini italiani la possibilità di accedere a tutti i servizi online proposti dalla pubblica amministrazione e a tutti i servizi dei privati convenzionati.

In tal caso, ci troviamo nella seconda fattispecie con alcuni dei migliori casino online che hanno scelto di aderire al sistema SPID e offrire un’ulteriore tutela ai loro utenti. Vediamo nel dettaglio come funziona il processo di registrazione al casino online aams adm che supportano il sistema SPID.

Come Funziona la registrazione con SPID?

Innanzitutto, i giocatori devono avere lo SPID. Dal 1° ottobre 2021 è divenuto obbligatorio per accedere ai già citati servizi ma, nel caso in cui l’utente non ne avesse uno, è semplicissimo ottenerlo.

Esistono molti provider accreditati che forniscono questo servizio e, in pochi click, offrono la possibilità di ottenere gratuitamente lo SPID. Il più usato in Italia è certamente il servizio offerto dalle Poste ma esistono delle valide alternative come Lepida.

Una volta ottenuto lo SPID ci si dovrà registrare in uno dei casinò autorizzati aams. Per farlo, si dovrà accedere all’homepage del portale, cliccare su “Registrati” e poi andare su “Registrati con SPID”.

A quel punto, il giocatore dovrà scegliere il proprio provider SPID e poi inserire le proprie credenziali o inquadrare il QR code che si mostra sullo schermo.

Dopo aver effettuato il login, vi sarà richiesto di confermare la vostra identità e di procedere con la sincronizzazione dei propri dati. Una volta fatto, l’utente sarà libero di spaziare tra slot machine e giochi da tavolo senza dover caricare alcun documento o confermare la propria identità.

Vantaggi e limiti

Questo è uno dei grandi punti a favore dell’utilizzo dello SPID all’interno dei casinò live. Gli utenti sono automaticamente riconosciuti e il loro profilo è sincronizzato con i loro documenti garantendo al contempo una registrazione rapida, sicura e comoda.

I giocatori che scelgono di registrarsi tramite SPID potranno beneficiare di ottimi bonus e di promozioni esclusive che riguardano un’ampia gamma di titoli: dai giochi live fino al video poker.

Molti dei casinò presenti in lista sono capaci di regalare ore di divertimento grazie alla presenza di titoli sviluppati dalle migliori software house sul mercato come Netent, Microgaming e Pragmatic Play.

Tra i tanti giochi proposti, oltre ai canonici già citati, sono presenti degli ottimi giochi di carte. Un modo per evadere dalla solita offerta videoludica e sperimentare quel che i casinò possono offrire al momento.

Conclusione

Certo, la registrazione con SPID non regala solo vantaggi. Questa procedura è oggi offerta da ottimi portali come Lottomatica, SNAI e LeoVegas ma non coinvolge ancora l’intero elenco dei portali con licenza AAMS.

Allo stesso modo, è impossibile registrarsi con SPID all’interno dei portali stranieri. Ancora, la registrazione con SPID può avvenire in tutta serenità anche con il proprio smartphone, offrendo quindi una grande doppia opportunità al giocatore.

Egli potrà scegliere se giocare via pc o app e accedere con la propria impronta digitale o con il proprio volto all’interno del casinò prescelto.

Ancora, il giocatore potrà più facilmente seguire le linee guida del cosiddetto gioco responsabile e avrà la possibilità di sospendersi autonomamente se ritiene che il gioco stia condizionando troppo la sua quotidianità.

Insomma, la scelta di utilizzare lo SPID per registrarsi ad un portale da gioco si è rivelata essere comoda, sicura e veloce, tre aspetti da non sottovalutare quando si tratta di gambling.