Il Gubbio si prepara ad affrontare la sua quinta stagione consecutiva in serie C e dopo aver ottenuto delle tranquille salvezze, senza squilli né patemi d’animo, la società sta pensando a come rinforzare ulteriormente la rosa allenata dal mister Vincenzo Torrente. Come riportato da “Il Messaggero”, sono stati fatti numerosi passi in avanti per assicurarsi le prestazioni di Andrea Brighenti, nome importante per la categoria e vincitore del girone A con la maglia del Monza; la rescissione del contratto con i lombardi è ad un passo e gli eugubini devono solo battere la concorrenza del Como, dopo la virata definitiva del Padova verso Paponi. Altro profilo che interessa agli umbri è quello di Ferrini, difensore della Sicula Leonzio che potrebbe svincolarsi a breve visto la quasi certa non iscrizione dei siciliani al campionato di serie C.