Il Gubbio di mister Vincenzo Torrente è alla ricerca di nomi importanti per la categoria per rinforzare il proprio reparto offensivo; oltre a Juanito Gomez, già protagonista della scorsa stagione con la maglia eugubina, la società sta sondando il terreno per alcuni attaccanti top per la serie C, con grande esperienza nel panorama professionistico. Stando a quanto riportato da “Il Corriere dell’Umbria”, i nomi più chiacchierati al momento sono quelli di Cristian Pasquato; Umberto Eusepi, in forza all’Alessandria, ed Andrea Brighenti, centravanti del Monza.