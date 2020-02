Antonio Guastamacchia, difensore del Savoia, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Oplontini.com”: «Non si possono vincere tutte le partite, è normale che siamo delusi per il pareggio contro il Roccella. Noi calciatori siamo i primi responsabili dei risultati conseguiti sul campo. Se è ancora possibile la rimonta sul Palermo? Non è facile, considerando che ci avviamo verso la fine del campionato, ma di certo non molleremo prima che sia finita. Ci abbiamo creduto quando eravamo a meno tredici, non vedo il motivo per cui non dovremmo farlo ora che ci troviamo a meno sette. Finché non ci sarà la matematica a condannarci, noi ci crederemo sempre. Palermo in vetta per merito o anche per gli errori arbitrali? Secondo me, un 50% e 50%».