Secondo quanto riporta “Lavocedibagheria”, è guarito completamente l’autista soccorritore del 118 di Bagheria che circa 15 giorni fa era risultato positivo al Coronavirus. Il bagherese di 59 anni che lavora al 118 all’ospedale Cimino di Termini Imerese è stato sottoposto al secondo tampone consecutivo risultato negativo. Da domani potrà tornare a lavorare. Con una nota i suoi colleghi si congratulano con lui. “Lo aspettiamo a braccia aperte” dicono. Il 59enne ha trascorso il periodo di quarantena a casa.

Nessuno della famiglia, per fortuna, era rimasto contagiato. La sua positività venne fuori a seguito dei controlli effettuati su tutto il personale sanitario, compresi gli infermieri, che lavorano a Termini Imerese.

L’uomo non presentava nessun sintomo. Dopo il riscontro positivo scattò il protocollo previsto in questi casi, risalendo a tutte le persone con cui era entrato in contatto, che per fortuna non diedero nessuna conseguenza. A Bagheria complessivamente sono stati 34 i casi di coronavirus riscontrati dall’inizio dell’epidemia. La maggior parte è ormai guarita. In questo periodo si sono registrati purtroppo anche due decessi: un anziano di 73 anni morto in ospedale a Palermo e l’anziano originario di Bagheria, che viveva da tempo altrove, di 72 anni, e che era ricoverato alla Rsa di Villafrati. Durante l’epidemia anche due fratellini di 18 mesi e 6 mesi risultarono positivi. Ma dopo il ricovero all’ospedale dei bambini di Palermo sono completamente guariti e tornati a casa. Bagheria per fortuna non ha pagato un grosso conto all’epidemia da coronavirus che facendo i dovuti scongiuri ci stiamo lasciando alle spalle.