Guardiola: «Al City mi hanno dato il tempo per vincere la Champions, voglio restare»

L’allenatore del Manchetser City Pep Guardiola ai microfoni di “TNT Sport” ha parlato del suo percorso in Champions

«Ricordo che quando sono arrivato i dirigenti non ci credevano nella vittoria della Champions, il club non credeva che potessimo farcela. E’ stato un processo, passo dopo passo. Oggi i dirigenti non danno troppo tempo agli allenatori per vincere ma a me l’hanno dato. Ci hanno dato tempo e ora siamo una squadra che crede di poterlo fare di nuovo. Non voglio andarmene».