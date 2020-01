Pep Guardiola è sicuramente uno degli allenatori di maggior successo del panorama internazionale, l’attuale tecnico del Manchester City molto probabilmente a fine stagione lascerà l’Inghilterra e molte squadre vorrebbero in panchina lo spagnolo. Secondo quanto riporta “Daily Express” sul tecnico ci sarebbe il forte interesse del PSG che vorrebbe proporre un’offerta irrinunciabile all’allenatore per portalo a Parigi. Al momento l’allenatore del club francese è Thomas Tuchel, che però non sta convincendo più di tanto la dirigenza parigina.