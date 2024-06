Guarda chi torna in Serie A: Antonio Candreva pronto a mettere la firma | Titolare per sognare l’Europa

Il ritorno di Antonio Candreva, lui rimane in Serie A e sogna l’Europa: trattativa pronta a decollare.

Forse uno dei pochi sufficienti in un’annata, quella della Salernitana, altrimenti disastrosa, Antonio Candreva. I granata praticamente senza mai lottare, tra guai tattici ed extra campo, si sono arrisi quest’anno a una retrocessione che era parsa inevitabile già dopo i primi tre mesi di campionato.

Di certo se l’ex Lazio ne avrà voglia, e pare proprio di si a giudicare quanto trapelato nelle ultime settimane, un posto in Serie A per lui ci sarà per il prossimo anno. Le estimatrici non mancano, per uno dei calciatori con più presenze all’attivo nel nostro campionato che ha dimostrato di potere ancora giocare ad alti livelli nonostante la carta d’identità.

Sono tre le squadre che in questo starebbero flirtando con il centrocampista, per consegnare a lui una maglia da titolare a un altro contratto importante prima di appendere le scarpette al chiodo. Candreva potrebbe addirittura sognare l’Europa con la sua prossima squadra.

Candreva, nuova pretendente

Nelle ultime ore era saltata fuori anche la pista Fiorentina per Candreva, che non avrebbe a questo punto alcuna intenzione di seguire la Salernitana in Serie B. I viola potrebbero offrire al centrocampista anche la possibilità di giocare in Europa la Conference League; ma c’è anche il Como sulle tracce del giocatore, pronto a ripartire e a mettere a segno un altro colpo dopo il gallo Belotti.

Secondo quanto riferito nelle ultime ore da Tuttosport però, pare che ci sia anche una terza pretendente per Candreva. Stiamo parlando del Monza, che punta quest’anno alla parte sinistra della classifica.

Candreva, c’è anche il Monza: le cifre

Secondo Tuttosport dunque il Monza, molto attivo in questo momento sul mercato, potrebbe stuzzicare Candreva offrendo non solo una maglia da titolare – o quasi – ma anche la possibilità di lottare per le zone medio alte della classifica.

Per strapparlo alla Salernitana, sempre secondo quanto riferito dal quotidiano torinese, basterebbe il pagamento di una clausola che ammonta ad appena 400 mila euro. Somma che Galliani non avrebbe problemi a mettere sul tavolo per accaparrarsi l’esperto laterale. In ogni caso, tra Monza e Como, Candreva sembra sempre più vicino a un ritorno in Lombardia dopo gli anni nerazzurri. La Fiorentina rimane in attesa alla finestra.