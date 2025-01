Guarda chi ha firmato: Loris Karius ha trovato finalmente una squadra | 6 mesi + opzione: e Diletta?

Loris Karius, il periodo da svincolato sta per giungere al termine, il portiere tedesco trova squadra. E Diletta?

Il periodo da calciatore svincolato per Loris Karius sta per giungere al termine. Finalmente per lui visto che, dal 30 giugno (giorno della scadenza del contratto con il Newcastle) non è riuscito a trovare alcuna squadra che lo accogliesse a braccia aperte.

Il portiere, diventato famoso per la doppia “papera” nella finale di Champions League contro il Real Madrid, ed attuale marito della giornalista di ‘Dazn’, Diletta Leotta, è pronto a ripartire. Ed anche alla grande.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport Deutschland‘ pare che il club stia facendo sul serio per convincere Karius ad accettare, quanto prima, la proposta in questa sessione di calciomercato invernale.

Anche perché, a quanto pare, sono alla ricerca di un portiere dopo che si sta per concretizzare il trasferimento di un suo collega. Nelle prossime ore potrebbe giungere anche l’accordo ufficiale della sua nuova avventura.

Karius, questa volta ci siamo: nuova avventura in arrivo per il portiere

Loris Karius è pronto a rimettere i guantoni. Le ultime indiscrezioni sportive parlano chiaro: il classe ’93 sta per diventare il nuovo estremo difensore dello Schalke 04. Ripartirà dalla Zweite Bundesliga, vale a dire la nostra Serie B. Un club storico che, come riportato in precedenza, ha bisogno di un portiere. Soprattutto in vista dell’imminente partenza di Ron-Thorben Hoffmann, pronto a ritornare nel suo vecchio club visto lo scarso utilizzo nel team di Gelsenkirchen.

Il portiere titolare della squadra continuerà ad essere Justin Heekeren. Karius, in ogni caso, accetterebbe molto volentieri il ruolo di secondo portiere nel team tedesco pronto a rilanciarlo in termini calcistici. Possibile che il marito della Leotta possa firma un contratto sino al termine della stagione e, di conseguenza, inserire una clausola che gli permetta di continuare l’avventura allo Schalke 04 anche per la stagione 2025/26. Nelle prossime ore le visite mediche di rito.

Karius rimette i guantoni, quasi ufficiale la sua nuova avventura

Uno Schalke che non sta vivendo affatto un ottimo periodo di forma. Lo dimostra la posizione in classifica (13mo posto) con soli 20 punti conquistati dopo le prime 17 giornate di campionato. A questo punto è quasi impossibile pensare di lottare per un posto ai vertici alti che gli consentirebbero di raggiungere la promozione diretta in Bundesliga. Prima, infatti, meglio chiudere i conti e raggiungere quanto prima la salvezza. Poi si vedrà.

Un trasferimento che “condizionerà” anche il rapporto con Diletta Leotta. Ovviamente in termini familiari visto che il portiere non potrà essere presente con la moglie e la piccola Aria in quel di Milano. Per Karius questa può essere davvero l’ultima possibilità e, soprattutto, un tentativo di rilancio della sua carriera che si è macchiata inevitabilmente in quella drammatica finale di Kiev tra il suo ex Liverpool ed il Real Madrid.