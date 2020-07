«Caso Juve Stabia? Se fosse vero sarebbe grave. Vogliamo che su questa vicenda venga fatta chiarezza in questa stagione per garantire la regolarità del campionato. Al di là dell’aspetto che mi riguarda in quanto competitor, bisogna dare risposte in tempi brevi, per evitare di falsare la competizione. Quest’anno già abbiamo avuto dei problemi per via del Covid, se poi ci mettiamo pure altre storie… Non conosco la questione nel dettaglio, ma mi auguro che arrivino risposte in tempo reale per evitare situazioni particolari. Ma sono fiducioso, perché alla guida della FIGC c’è una persona molto competente come Gabriele Gravina che farà le cose nel modo migliore e approfondirà la questione relativa a questa mail». Queste le parole del presidente del Cosenza, Eugenio Guarascio, rilasciate ai microfoni di “TMW” in merito al caso Juve Stabia.