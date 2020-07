Incredibile la storia di Gregorio Perfetti, chef diventato senzatetto dopo l’emergenza Coronavirus. Di seguito il suo racconto rilasciato ai microfoni di “La Repubblica”: «Ho sempre lavorato, non avrei mai pensato di ritrovarmi in questa situazione. Non pensavo che sarebbe durata così tanto. Alla fine non ce l’ho più fatta con i soldi. Ho provato a cercare lavoro e anche a chiedere aiuto a una parrocchia di Roma, ma niente. Mi è stato detto che i fondi erano solo per la gente del quartiere. Da quel momento mi sono chiuso, per me è già una vergogna ritrovarmi così». Di seguito il video dell’intervista: