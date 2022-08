Gabriele Gravina ha parlato ai microfoni di “Rai Radio 1” in merito alla sua soddisfazione per l’anticipo dell’inizio del campionato di A.

Ecco le sue parole:

«C’era un po’ di scetticismo alla vigilia di questo campionato, ma le preoccupazioni per temperatura, anticipi e preparazioni sono state spazzate via per una certezza: il campionato è partito con grandissimo seguito dei tifosi e nelle migliori condizioni possibili. Credo che questo sia da ripetere nella prossima stagione, ma questo dipende dalla Lega di Serie A. È comunque da non dimenticare che alla fine ci sarà Germania 2024».