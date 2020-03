Il mondo del calcio cerca la soluzione per ripartire e concludere la stagione attuale, ma non vorrebbe nemmeno intaccare la prossima. Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato così ad “Adnkronos.com”: «Potrebbe essere una soluzione per la ripresa della Serie A giocare in 4-5 stadi in regioni meno problematiche per quanto riguarda l’emergenza coronavirus? Non scartiamo nessuna ipotesi, ma francamente pensare che c’è una parte del nostro paese che soffre e che continua ad essere vittima di questa grande epidemia e dall’altra parte pensare di avviare un percorso diverso, non lo vedo percorribile. Dobbiamo pensare che c’è la ricerca scientifica impegnata nel cercare quel vaccino o quei rimedi farmacologici che possono aiutare l’intera umanità. Noi ne abbiamo uno a disposizione, attualmente e che già funziona, che è la solidarietà, se noi questo antidoto non lo poniamo in essere e continuiamo a coltivare il nostro bieco egoismo, io credo che non abbiamo capito nulla».