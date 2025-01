GRAVE PROBLEMA AL TENDINE D’ACHILLE: “Non può partecipare alla Coppa Davis” | E adesso che si fa?

Tragedia per il tennis italiano, che perde un pezzo fondamentale della nazionale in vista della Coppa Davis a causa di un grave infortunio.

Il 2024 è stato un anno fantastico per il tennis italiano. I tanti successi ottenuti dal nostro connazionale Jannik Sinner hanno fatto gioire tutto il bel paese, che finalmente può guardare tutti dall’alto nel mondo delle racchette. Un campione di questa portata probabilmente nella nostra penisola non si era mai visto.

A completare l’opera poi però è stato il grandioso trionfo in Coppa Davis, dove il 23enne di San Candido, grazie anche al prezioso ausilio dei compagni di squadra, su tutti Matteo Berrettini, tornato in forma smagliante, è riuscito ad inserire in bacheca anche questo trofeo.

La speranza dei tifosi italiani è dunque che anche in questo 2025 si possa ripetere un cammino del genere in tutte le competizioni. Tuttavia, proprio in vista della Coppa Davis, nelle scorse ore sono arrivate delle notizie spiacevoli. L’annuncio ha indicato infatti che il tennista dovrà rimanere ai box. Una perdita enorme per la nostra nazionale.

Niente Coppa Davis a causa di un infortunio

Verso la fine del mese di gennaio riprenderanno le sfide di qualificazione alla prossima Coppa Davis. Saranno appuntamenti importanti dunque, nei quali le nazionali sperano di vincere e accedere al turno successivo. Ma per l’Argentina di recente non sono arrivate buone novità.

Francisco Cerundolo, che attualmente occupa il 31esimo posto nel Ranking ATP, non riuscirà a prendere parte ai match in programma il 30 e il 31 gennaio contro la Norvegia a causa di un importante problema al tendine d’Achille. Ad annunciare il tutto è stato, tra gli altri, anche il noto portale ubitennis, che in un articolo ha scritto: ”Niente Coppa Davis per Francisco Cerundolo”. Una perdita importante dunque per la selezione albiceleste, che però ha già deciso come sostituirlo.

Ecco il sostituto per la Coppa Davis

La pesante assenza dovuta all’infortunio al tendine d’Achille costringe dunque la nazionale argentina a scegliere un altro profilo, e a quanto pare la decisione è già stata presa.

Sarà Facundo Diaz Acosta, che per la prima volta nel corso della sua carriera rappresenterà il suo paese nella Coppa Davis. E chissà che questo non colga al volo la ghiotta occasione che li si è presentata davanti.