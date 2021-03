Un grosso incendio, secondo quanto riporta “Inmeteo.net”, è divampato nella notte negli edifici che ospitano i server della società informatica OVH a Strasburgo, nel nord-est della Francia.

Il rogo, scoppiato intorno all’1 del mattino e circoscritto intorno alle 7, ha visto mobilitati un centinaio di vigili del fuoco nel distretto di Port du Rhin, a est del capoluogo alsaziano, non lontano dal confine tedesco. Molti siti di tutta Europa sono andati in down dopo l’evento.