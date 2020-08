«Quello che è mancato a lungo ma è il momento di tirare fuori, abbiamo l’ultima possibilità, l’ultima pallottola da sparare, o è per loro o è per noi. Sta a noi, ai calciatori, mettercela tutta e pensare solo a venerdì, dare tutto quello che hanno perché abbiamo ancora una possibilità e dobbiamo giocarcela al 200 per 100’». Queste le parole del direttore dell’area tecnica del Perugia, Roberto Goretti, rilasciate in conferenza stampa al termine del match perso contro il Pescara 2-1.

Goretti ha continuato parlando del lancio di palloni in campo da parte del Pescara: «Ricorso? Vediamo, per poter decretare un rigore il pallone in gioco in quel momento doveva essere in area. Sicuramente si è trattato di un gesto antisportivo preparato dall’allenatore del Pescara. Io stesso ho sentito le sue parole nell’intervallo: datemi il pallone che lo tiro io. Ma non ci interessa, pensiamo a noi».