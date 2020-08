Josip Ilicic sarà uno dei grandi assenti di Atalanta-Psg, match valido per i quarti di finale di Champions League. L’attaccante sloveno dalla ripresa del campionato post Covid non si è più ripreso, resta un mistero il motivo di questa flessione.

Tutto l’ambiente Atalanta gli sta molto vicino e il presidente Percassi ha affermato ai microfoni di “La Gazzetta dello Sport” che chiamerà Ilicic prima e dopo la partita come se dovesse giocarla anche lui. Di seguito le sue parole: «Lo chiamerò prima e dopo la partita: come se dovesse giocarla anche lui. E spero di rivederlo in campo per l’inizio del prossimo campionato. Anzi, ci credo”.