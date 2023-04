Il centrocampista del Palermo Claudio Gomes è stato intervistato a “Calciomercato.com” rilasciando le seguenti parole:

«Passato tra Psg e City? È un orgoglio aver giocato in queste due grandi squadre europee, ho imparato molto come uomo e come calciatore. Ora sono fiero di indossare una maglia gloriosa come quella del Palermo, i tifosi sono eccezionali, e in trasferta giochiamo con un uomo in più. Inoltre, far parte della grande famiglia del City Football Group permette di acquisire una mentalità vincente. Paragone con Kantè? E’ un confronto che viene fatto spesso perché giochiamo nella stessa posizione ed entrambi facciamo del sacrificio la nostra arma principale. N’Golo è uno dei migliori centrocampisti al mondo, lo stimo soprattutto per la sua immensa umiltà dentro e fuori dal campo».