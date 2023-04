Il centrocampista del Palermo Claudio Gomes è stato intervistato a “Calciomercato.com” rilasciando le seguenti parole in merito ai campioni con il quale ha giocato al City: De Bruyne e David Silva e al Psg con Neymar e Mbappé.

Ecco un estratto:

«Sono tutti impressionanti, campioni assoluti anche se ognuno con qualità diverse. Li metto tutti e quattro al top, non riesco a classificarli. Debutto al Manchester City? È stato breve, ma intenso e indimenticabile. Un’emozione che ricorderò per sempre con grande orgoglio, indossare la maglia del Manchester City è un privilegio per pochi e ne vado molto fiero. Mondiale Under 17? “Ho un ottimo ricordo di quel Mondiale, è stata un’esperienza molto bella, un’occasione che non capita tutti i giorni. Avevamo un ottimo gruppo, è stato un piacere e un orgoglio. Oggi non abbiamo rapporti quotidiani ma ci teniamo in contatto, soprattutto con Adli».