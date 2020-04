Attraverso un post sulla propria pagina Facebook, la Curva Nord Superiore esprime il proprio messaggio in memoria del presidente Renzo Barbera: “Oggi sarebbero stati i 100 anni di Renzo Barbera icona rosanero, simbolo ed emblema dell’appartenenza, pochi di noi hanno vissuto gli anni della sua presidenza, anni in cui ha dimostrato con i fatti, il suo attaccamento ai nostri colori, tramandando questo sentimento fino ai giorni nostri. Il nostro sogno è di rivedere la stessa passione e lo stesso attaccamento in una società che possa tornare ad essere simbolo e icona come lo sei stato Tu e ci impegneremo affinché certi valori continuino ad essere tramandati da padre in figlio… Auguri Presidentissimo!!!”. Di seguito il post: