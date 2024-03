Giuntoli, anche lui ha detto basta: da grande atteso a oggetto misterioso | Pazienza finita e cessione immediata

Il nuovo acquisto ha deluso, società e ambiente. Anche Giuntoli adesso vuole fare chiarezza: la pazienza è finita.

Tempo di riflessione in casa Juve. I bianconeri, che devono risollevarsi da un momento difficile per blindare il terzo posto e la zona Champions League, hanno già la testa al mercato estivo. Nuova finestra che servirà anche a fare qualche aggiustamento alla squadra, visto che gli ultimi acquisti non sembrano avere convinto dal punto di vista tecnico e fisico.

Uno in particolare, arrivato a Torino grazie a un blitz di Giuntoli e un tira e molla con le concorrenti – b nella fattispecie – abbastanza agguerrito. Le premesse e il grande ottimismo però fino a questo momento non sono stati rispettati, visto che il calciatore in questione non è ancora sceso in campo.

E questo nonostante l’investimento economico della società e la grande fiducia della dirigenza, soprattutto del ds ex Napoli. Nei prossimi mesi il club deciderà il da farsi, mentre si prospetta lo scenario dell’addio dalla Juventus, probabilmente in prestito.

Juve, da titolare a punto interrogativo: le ipotesi

Da presunto titolare a oggetto misterioso. Nel mercato di gennaio la Juventus era stata una delle squadre più attive, riuscendo a portare a casa uno dei calciatori più ambiti: Tiago Djalo. Il portoghese, che era stato cercato anche dall’Inter, alla fine aveva deciso di approdare a Torino, alla cifra di 3,6 milioni di euro – clausola rescissoria prima del contratto in scadenza nel 2024.

La scelta di sborsare il denaro della clausola e non aspettare fino a giugno, era stata presa dalla Juventus proprio per superare i nerazzurri. E magari iniziare a fare giocare il portoghese, aiutare Djalo ad ambientarsi con 6 mesi di anticipo. Progetti che non si sono concretizzati. Il difensore non è mai sceso in campo, complici ancora guai fisici, e adesso per lui tra le ipotesi c’è anche quella del prestito.

Djalo, un anno in Serie A per crescere

Tiago Djalo non gioca dal 4 marzo 2023. Una gara gara di Ligue 1 con la maglia del Lille. Da allora, complice l’infortunio al legamento crociato del ginocchio, il portoghese non ha più messo piede in campo. Dal punto di vista clinico sarebbe anche guarito, ma ancora – secondo quanto si apprende – non sarebbe pronto per giocare.

La Juventus che invece sperava di poter utilizzare il nuovo centrale già nella corrente stagione, adesso valuta il da farsi e le possibili soluzioni per il futuro. Uno degli scenari possibili secondo quanto trapelato in queste ore, sarebbe quello del prestito. I bianconeri vorrebbero farlo rimanere in Serie A un anno, per permettergli di mettere minuti nelle gambe e ambientarsi.