Il Milan supera tutti e chiude il primo colpo: arriva dalla Liga già ad aprile | le cifre dell’accordo

Il Milan mette a segno il primo colpo di mercato. La dirigenza ha l’accordo con giocatore e club: i dettagli dell’operazione

Il Milan lavora sul mercato e prova a chiudere prima di tutti il primo colpo. Moncada e Furlani hanno intenzione di gettare basi solide per il mercato estivo, che si prospetta ancora una volta scoppiettante in quel di Milanello. L’obiettivo è infatti puntellare la squadra e completare il percorso iniziato nel 2023, quando dopo l’addio di Tonali il Milan è riuscito tra attacco e centrocampo a garantirsi nuovi titolari.

Basti pensare a Loftus-Cheek, Reijnders, Pulisic. Adesso la società proverà a sostituire Giroud in attacco, e a mettere mano alla difesa, troppo spesso quest’anno orfana dei titolari. Proprio sulla retroguardia in queste ore sono arrivate notizie importanti.

I rossoneri, sempre con uno sguardo importante ai giovani, sarebbero a un passo dalla firma di un laterale che ha già fatto parlare di se per le sue prestazioni in prima squadra. L’accordo con il club detentore del cartellino, sembra vicino dopo i dialoghi delle scorse ore. Adesso si punta alla firma e al riscatto entro maggio.

Milan, la società punta ancora sui giovani

Proseguono le trattative tra Real Madrid e Milan. Sul piatto il riscatto del giovane Jimenez. Il classe 2005, che stabilmente indossa la maglia della primavera di Ignazio Abate, ha già raggiunto quota 5 presenze con la prima squadra e sembra uno dei candidati per la prossima stagione a fare il salto definitivo.

Lo spagnolo ha impressionato in positivo nelle sue uscite stagionali, e potrebbe alternarsi il prossimo anno sulla fascia sinistra sotto l’ala protettiva di Theo Hernandez. In queste ore pare che Milan e Real Madrid stiano accordandosi per il riscatto in rossonero – con una clausola di contro riscatto da parte delle merengues – per fare diventare a tutti gli effetti Jimenez un giocatore del Milan a fine stagione. Ecco le cifre.

Milan, quanti baby telanti per il 2025

Zeroli, Jimenez, Simic e Camarda. Sono solo 4 dei giovani della primavera che il Milan guarda con grande ottimismo. I giovani hanno portato il diavolo in semifinale di Youth League per il secondo anno di fila, e molti di loro verranno aggregati alla prima squadra nel 2025.

Per quanto riguarda Jimenez, il Real Madrid e il Milan starebbero arrivando a un accordo per il riscatto a 5 milioni di euro. I rossoneri puntano a uno sconto sull’operazione, e ad aumentare la clausola del contro riscatto, al momento sui 10 milioni di euro per il Real. Moncada e Furlani puntano a chiudere tutti nel mese di maggio, ma nelle scorse ore sono arrivati segnali positivi dai dialoghi tra le due società.