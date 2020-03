Dopo il pareggio a reti bianche contro l’Acireale, il centrocampista del Fc Messina, Giovanni Giuffrida parla così ai microfoni di “La Sicilia”: «Sono venuto qui per il blasone della piazza, l’appoggio nuovo dei tifosi che ad Acireale ci hanno appoggiato per 95′ è una responsabilità in più. Qui c’è fame di calcio e dobbiamo solo vincere per ripagare tutti. Saltare il derby per squalifica? Mi fa rosicare tantissimo ma purtroppo in campo non mi risparmio mai ed è arrivato il giallo. Sarà una partita che fa storia a sè, non va sottovalutata».