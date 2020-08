La città di Palermo si prepara ad ospitare la tappa inaugurale del Giro D’Italia prevista per il 3 ottobre. Oggi a Palazzo delle Aquile sono stati appesi i Gonfaloni rosa in omaggio alla celebre competizione ciclistica. Di seguito l’itinerario che faranno i ciclisti secondo quanto riporta “Palermo Today: dopo la partenza da Monreale, transiteranno da corso Calatafimi, corso Vittorio Emanuele per poi imboccare via Roma, piazza don Sturzo, via Dalla Chiesa, via Duca della Verdura, via Libertà, piazza Vittorio Veneto e ritorno su via Libertà con arrivo poco prima di piazza Castelnuovo.