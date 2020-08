Secondo quanto riporta “TuttoC.com”, altri due club di C, oltre il Palermo, avrebbe messo gli occhi su Giuseppe Giovinco al Ravenna, reduce da una amara stagione con la maglia del Ravenna, chiusa con la retrocessione in Serie D.

Ma ora il club giallorosso sembra avere serie chance per essere riammesso tra i pro. Ecco che, se sarà ancora terza serie, la società, tenterà in tutti i modi di trattenere l’attaccante.

Non manca però la concorrenza, in particolare della Casertana. Sullo sfondo ci sono anche Taranto e come detto il Palermo, secondo quanto appresso nelle scorse settimane dai quotidiani siciliani.