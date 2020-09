L’edizione odierna del “Giornale di Sicilia”, parla del disinnesco della bomba trovata al porto di Palermo. La data da cerchiare in rosso sul calendario sarà quella di domenica 13 settembre.

Emergono altri particolari sull’organizzazione del piano di sgombero dell’area con un vasto raggio di 400 metri, dentro la quale verranno effettuate le attività di disinnesco dell’ordigno – scrive il quotidiano -. Un piano che coinvolgerà 2.500 famiglie per un totale di quasi 6 mila persone da evacuare, delle quali 1.135 minorenni e 984 over 65. Per chi non avrà la possibilità di spostarsi, ad esempio, l’Amat per quella giornata metterà a disposizione 8 autobus con punto di ritrovo al capolinea di piazza Sturzo. Non solo – prosegue il quotidiano -: sono state individuate le tre aree dove far andare temporaneamente coloro che, durante le ore in cui i militari saranno all’opera, non avranno un posto dove andare. Si tratta dello stadio Barbera, del Pala Uditore e del Pala Oreto.