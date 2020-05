In merito alla questione degli assistenti civici ha voluto esprimere la sua opinione anche Giorgia Meloni che su Facebook ha così criticato la nuova idea del Governo: “Abbiamo proposto di impiegare i percettori di reddito di cittadinanza nei campi per sostenere l’agricoltura: ci hanno risposto che era inattuabile, preferendo fare una sanatoria per clandestini. Ora il governo annuncia l’impiego di 60mila assistenti civici, tra cui molti percettori di rdc, con l’importantissimo incarico di spiare gli italiani al bar mentre fanno l’aperitivo. A voi sembra normale?”. Di seguito il post: