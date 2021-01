In Argentina è nata una polemica per via dell’aumento dei contagi da Coronavirus. Fra i motivi che hanno portato a questa situazione vengono menzionati gli assembramenti verificatisi a Buenos Aires, dopo che si era sparsa la notizia della morte di Diego Armando Maradona, e poi in occasione dei suoi funerali.

Così la figlia Gianinna ha deciso di scrivere una lettera aperta su Twitter per dire di non dare la colpa a suo padre per l’aumento dei contagi. Ecco il suo messaggio:





“Non incolpate papà per l’aumento dei contagi. Vedremo come risolvere la cosa, sappiamo che Diego era un pò di tutti ed è bellissimo vedere tutti i murales che vengono fatti in suo onore. Ed è bello anche il fatto che chiunque ci dica che vuole andare presso una di queste opere a deporre dei fiori possa farlo. Prudenza con le parole, ed empatia e pietà per chi è passato in una situazione come la nostra, e per coloro che non hanno potuto dare l’ultimo saluto ai propri familiari a causa di ciò che stiamo vivendo. Ma non è stata colpa di Maradona per quello che è successo lo scorso 25 novembre. Io avrei preferito rimanere in una stanza sola con la mia famiglia, non incolpateci per l’aumento dei contagi. Rispetto per lui che ora è in cielo, rispetto per noi rimasti qui a piangere per nostro papà, o fratello, o nonno o amico. E grazie ancora per tutti qui bellissimi messaggi, i fiori, le cose che avete lasciato”.