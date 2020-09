Curioso episodio accaduto sul sito del Manchester City.

Il club di Pep Guardiola, come riporta il “Corriere dello Sport”, ha infatti ufficializzato il colpo Ruben Dias, arrivato dal Benfica per 68 milioni di euro. In fondo alla news, però, sono apparsi due link che permettevano ai tifosi di fare domande al nuovo acquisto e di acquistare la maglia (la 3, questo il numero scelto da Ruben Dias) autografata. Peccato che i link rimandassero a un altro calciatore, il difensore del Napoli Kalidou Koulibaly.