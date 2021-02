Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com”:

«Ci confronteremo sulla possibilità di avere gironi nazionali, orizzontali o locali, facendo un’analisi scientifica su costi e non solo. Con l’obiettivo di avere un campionato sempre più vivace. Ieri, poi, si è accennato anche al tema della riforma della formula del campionato, un argomento fondamentale per riaccendere un rapporto fra il calcio e giovani».





«Tacopina a Catania? Un segnale di grande valore perché in genere non è facile convincere un imprenditore ad investire da Roma in giù. Il fatto che un manager di questo livello, che ha lavorato sia al nord che nel centro Italia, abbia deciso di approdare al Catania è un segnale che va oltre lo stesso calcio, che apre un orizzonte all’apparato produttivo del sud. Si tratta di una novità che fa bene a tutto il mezzogiorno. Credo che servano novità di questo tenore. E’ senza dubbio una bella sfida e un’iniezione di fiducia per tutti. Sono contento che sia arrivato in una società che può sperare in un futuro solido».

«VAR in Serie C? E’ semplicemente un problema di risorse avendo 60 società all’interno del nostro campionato e per questo non ci possiamo permettere di affrontare questo discorso oggi. Se mi potessi slegare dal momento attuale vi direi che lo attiveremmo domani, ma non voglio regalare illusioni a nessuno».