Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Tuttomercatoweb.com”, soffermandosi sui diritti di trasmissione delle partite di Serie C:

«Di fronte all’attacco subito da Eleven Sports nei mesi scorsi, che ha messo a serio rischio la credibilità del nostro movimento verso i tifosi e gli utenti abbiamo reagito con quello che definisco un vero e proprio colpo di reni. Ci siamo mossi con una strategia ben precisa, volta a diversificare costi e prodotti che permettesse ai tifosi di mantenere la propria passione viva in un momento nel quale gli stadi erano chiusi».





«La RAI permette la diffusione del nostro prodotto a tutti coloro che non possono acquistare le partite, le tv locali mantengono forte il legame con il bacino territoriale del tifo e la partnership con CusanoTv di Stefano Bandecchi, presidente illuminato della Ternana, ci ha dato poi la possibilità di trasmettere a livello nazionale le partite di un club come quello umbro, con punte di un milione di spettatori. Poi Sky, piattaforma con la quale feci un primo tentativo nel 2011 appena arrivato in Lega come direttore generale, e che oggi ha scelto la Serie C a riprova della crescita del nostro movimento».

«Infine, l’accordo che entrerà in vigore il 21 febbraio prossimo per la trasmissione in streaming a livello mondiale delle gare del nostro campionato per le terze e quarte generazioni di emigrati italiani che avranno così modo di riaccendere la passione e dare, anche nuova linfa al movimento sul fronte del merchandising».