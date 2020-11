«Le parole del ministro allo Sviluppo economico Stefano Patuanelli che ritiene necessari interventi di sostegno economico per i club di Lega Pro, pallavolo e basket per evitare i possibili fallimenti confermano l’allarme che da settimane abbiamo lanciato. Si perderebbero posti di lavoro direttamente e nell’indotto. Si impoverirebbe il reticolo territoriale e sociale che tiene il Paese.

Ora occorre che il tutto si traduca in atti di governo. Non c’è tempo da perdere. I ministri Gualtieri e Spadafora conoscono la nostra realtà, non c’è tempo. Ultima cosa, ma non meno importante, c’è bisogno che venga emanato, subito, il decreto attuativo sul credito di imposta. Compito nostro è quello di incalzare per salvare il calcio che fa bene al Paese».





Queste le parole del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, rilasciate a “Italpress” in merito alle parole del ministro Patuanelli.