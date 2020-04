«Io ho un problema. Che se tu vai a vedere la classifica, per quel che concerne le retrocessioni, è ancora più complesso che per la quarta da mandare in B. È chiaro che c’è un problema di continuità aziendale, e non posso implementare il numero di formazioni partecipanti. Tutto però è rimesso al Consiglio Federale, noi facciamo solo proposte: una quarta in B è giusto mandarla, andrebbe fatta». Queste le parole del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, rilasciate ai microfoni di “Sportitalia” in merito ai possibili ripescaggi della Serie D.