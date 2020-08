Ghirelli: «Dispiace per la mancata iscrizione di Siena e Sicula Leonzio. Ora due riammesse, poi...»

Intervenuto ai microfoni di “TuttoC.com”, Francesco Ghirelli, presidente della Lega Pro, si è espresso così: «Mancata iscrizione per Robur Siena e Sicula Leonzio? Spiace veramente tanto perché parliamo di un team blasonato e di uno che era riuscito a ritagliarsi il suo spazio in categoria. La crisi economica e qualche fattore esterno hanno portato alla loro mancata iscrizione. Non avendo presentato alcuna documentazione, i due club verranno sostituiti da due team retrocessi, attraverso la riammissione, uno degli strumenti più innovativi del calcio italiano che permette a club virtuosi di rientrare nel sistema. La situazione del Campodarsego? Bisogna partire dal presupposto che ogni girone di Serie D deve avere una vincitrice. Dal momento che i veneti hanno rinunciato, ritengo che molto probabilmente sarà il Legnago, seconda classificata dello stesso raggruppamento, a prenderne il posto. Le squadre retrocesse hanno tempo fino al 24 agosto per presentare domanda di iscrizione. E se ciò non avverrà? È molto semplice, si seguiranno le regole. Per semplificare: se una società, come è successo a Robur Siena e Sicula Leonzio, non presenta nulla, verrà sostituita tramite riammissione. Se invece presenta documentazione ma poi arriva una bocciatura, a quel punto scatterà il ripescaggio».