Tommaso Ghirardi, ex presidente del Parma, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Libero”: «Venivo dopo Calisto Tanzi, pagai 12 milioni, in più me ne accollai 16 di debiti. Sono stati 8 anni e mezzo di soddisfazioni, anche. Avrei dovuto frequentare i salotti bene della città, pago questa ritrosia. Chi arriva da fuori non ha vita facile, lo dico anche al nuovo proprietario, Kyle Krause. È come avesse comprato Parma, perché il Parma rappresenta la città nel mondo: si prepari a qualche scherzetto dai poteri forti locali, prima o poi arriveranno, stia attento».