Filippo Ghinassi, DS della Juve Stabia ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di “Tuttobari.com”: «»

«Non penso che il Bari sbaglierà atteggiamento dopo la sconfitta nel derby. I nostri ragazzi, come sempre, dovranno concentrarsi sulle richieste di Mister Padalino più che sui momenti dell’avversario. Noi dovremo fare la nostra gara, attraverso la nostra identità di gioco e di squadra, abbinandola a temperamento e voglia di ottenere il risultato. Dentro la partita ci sono più partite, è normale, ma è dando continuità alla prestazione nell’arco di tutta la gara si che si possono sfruttare eventuali battute a vuoto dell’avversario».





«Bari e Juve Stabia hanno obiettivi diversi: il Bari deve vincere, noi dobbiamo ricostruire un nuovo progetto tecnico. Questo non significa che non possiamo sognare, ma i sogni si realizzano attraverso il lavoro. Tra queste due realtà ci sono un gruppo di squadre molto attrezzate che vorrebbero rovinare la festa ai galletti: la Ternana é sicuramente la più accreditata, ma anche Avellino, Catania e Teramo sono squadre attrezzate, al pari del Catanzaro e del Palermo che ha incontrato delle difficoltà in queste prime gare ma ha dei valori. Il campionato di quest’anno è lungo, durissimo e bellissimo».